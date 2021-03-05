Jrue Holiday FOR THE WIN!! pic.twitter.com/tjgQ6oslbE — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2021

先前才因感染新冠病毒缺席一段時間，好不容易宣告重新歸隊的公鹿主控哈勒戴，5日隨即展現應有身價，他在最後2秒投進絕殺兩分球，幫助公鹿112比111險勝灰熊，目前公鹿戰績22勝14敗，續居東區第3，還落後東區龍頭七六人2場勝差。

公鹿一路靠著「字母哥」阿提托康波展現全能身手取得領先優勢，但灰熊也靠莫蘭特火力全開，打到最後1分30秒，反以106比103領先公鹿，幸好公鹿隨即追上，更靠米德頓最後13分秒的兩罰俱中，重新搶回110比109領先優勢。

莫蘭特最後7.3秒的上籃，也幫灰熊重新領先，可是當球一發進場內，哈勒戴一個人運球到三分線內，無視對方撲上來防守，直接起身投進絕殺中距離，儘管灰熊趕緊喊出暫停部署，可惜貝恩的三分出手落空，確定灰熊的反撲就此結束。

阿提托康波貢獻全隊最高26分，外加11籃板、8助攻、2抄截、1火鍋，米德頓也拿22分、10籃板，絕殺功臣哈勒戴15分、3助攻、2籃板及2抄截；莫蘭特攻下全場最高35分，迪昂布魯克斯也拿23分，卻沒辦法幫助灰熊完成逆轉秀。

(中時 )