華盛頓巫師 @ 曼斐斯灰熊 03/11 09:00 運彩賽事編號：425〈再度交鋒〉本場比賽為雙方下半季首戰，對於這兩支隊伍而言都算是頗為關鍵。巫師方面作為明星賽前兩週狀態最好的東區隊伍，球隊將很可能會繼續努力這個三月份，成績持續高升，那麼即使現在戰績仍達不到季後賽門檻，還是有拚的空間，反之，才有另作打算的可能。

灰熊方面，球隊其實並沒有太多季中交易概念，在早早就確立莫蘭(J. Morant)要領著這群小將打出球隊文化下，灰熊算是西區球隊裡面一種得失心不這麼重但積極性有的代表，這種灰熊划水的方式，讓球隊的表現一直都沒有明顯的低潮，明星賽後這種放鬆後的首戰，能不能延續狀態上的平穩很是關鍵，在這點上灰熊不管球隊文化、打法，都會有利多。明星賽前巫師雖有很好的發揮，但這種好不容易燃燒到沸騰卻突然熄火(沒比賽打)的情況，以經驗來說是很容易受到影響的一方。

雙方前次交手是在3月3號，當時灰熊灰熊125比111取勝巫師，最多曾領先達23分，本場比賽主客對調灰熊擁有主場優勢下，如巫師無法改變前場對決時顯而易見的劣勢面，那麼將很難取勝灰熊。此外，灰熊前次對決時有前鋒安德森(K. Anderson)缺陣情況，安德森本季仍是灰熊一個進攻端改變節奏的節點，，在這種短期內二度交手的前提下，灰熊將會擁有一個讓你抓不到節奏與熟悉感的球員，是本場比賽的一個小小利多。

〈後場防守表現評比〉兩隊上一次交手，打法上有頗多雷同之處，那就是這兩支隊伍因外線能力無法多點開花，基本都會有更多往禁區切入尋找一些搭配的打法。當遇到對手切傳，"限制切入的第一步"、"阻斷傳球路徑"這兩點就很關鍵，而這都是灰熊在前次對決時存在明顯優勢的地方--

〈限制切入的第一步〉巫師雖近期多少加強了防守質量，但後場球員的防守問題仍揮之不去，韋斯布魯克(Russell Westbrook)、畢爾(B. Beal)、奈托(R. Neto)、阿維迪亞(D. Avdija)，這四名巫師主要的後場輪換球員，他們以進階數據(DIFF%)來看，來看，都是會讓對位球員提升命中率的防守者，且實在容易被對手切入突破，加上內線的韋格納撲上的反應太差，撲上的反應太差，灰熊主控莫蘭前場比賽基本就擁有相當多切入搶分的機會，甚至是布魯克斯也能持續去打巫師此一防守弱點。

〈阻斷傳球路徑〉反觀灰熊，打上先發的貝恩(D. Bane)防守力度讓人印象深刻，布魯克斯的雖數據不一定好看，但實際上他是肯糾纏又不會被你買到犯規的"討厭鬼"，更重要的，是灰熊近期還從板凳跳出一個過去想往3D球員發展但只有D的溫斯洛(Winslow)，這些球員會隨時盯緊巫師後場雙槍，前次對決，巫師有組織責任的四人，一共就要發生責任的四人，一共就要發生高達19次的失誤，灰熊本季場均能帶給對手16+的失誤量，聯盟最佳，近期面對火箭、巫師這種後場雙煞陣容的隊伍都打的得心應手。

〈關鍵考量-巫師的換防哲學較無用武之地〉巫師此前去彌補防守端的方法，就是讓八村壘更多的去進行換防，他多次用積極性干擾到對手後場的發揮。不過此方法對陣灰熊時似乎不太好使，關鍵就在灰熊就在灰熊擁有許多擁有許多能持球來打的前鋒，前鋒，加上加上標準標準長人瓦倫邱納斯(Valanciunas)的存在，巫師如讓八村壘出去協防，那麼防守籃板的鞏固就容易出問題，灰熊這種"不單打"、"猛往裡面打"的方法，的方法，確實讓巫師很難再用小智慧打出大效果。

〈休息天數考量〉巫師存在一定的氣勢球風格，所以我們此前有說到明星賽的休整對於巫師來說不一定是好事。本季巫師休休三天以上的出賽，的出賽，場均得分只有場均得分只有104分，分，場均淨輸分高達高達13分。

〈關鍵考量-你還是要避開巫師的Clutch Time〉我們本場比賽在推薦上最終選擇上半場的部分，關鍵還是在多少尊敬到畢爾近期關鍵時刻的強勢狀態，因為那種不講理的三分雨隨時會讓一場好局被破壞掉的。且以本場比賽莊家開出3分~3.5分的門檻來看，比分接近的機率不小，灰熊本季有一個不太妙的地方，在當比賽進入Clutch Time也就是最後五分鐘雙方差距五分內時，他們有著聯盟墊底的進攻效率，近15場比賽此情況下，進攻效率值甚至只有83.3，避開全場的半場pick，是本場比賽筆者的信心之選。

【本場推薦】：【上半場灰熊的讓分過盤，2+75】

(中時新聞網)