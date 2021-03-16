七六人班西蒙斯(Ben Simmons)前日在比賽時被一位巫師隊的電視評論員寇楚(Justin Kutcher)貶低，寇楚說：「我知道這樣說會被嗆，但我覺得班西蒙斯可能是全NBA最過譽的球星。大家給他太多關注，忽略了哈里斯(Tobias Harris)在場上的貢獻。」

寇楚是巫師隊評論員，當然不會講西蒙斯的好話，但西蒙斯還是很不爽。西蒙斯親自找到寇楚的IG，翻出寇楚的舊照，在上面打了一個「casual」，嘲笑他是外行的一日球迷。

七六人打爆馬刺之後，西蒙斯在媒體詢問下又開口補了一刀：「我在網路看過很多狗屁，當我看到那個(寇楚的評論)，反正我防疫禁足有的是時間，我就去仔細翻看他的IG，查查這個傢伙到底是誰。結果他是一個5呎5(約165公分)的巫師球評，我無法給他太多關注。」西蒙斯微笑著說：「我只是陪他玩一下，如此而已，每個人都有權發表自己的意見(西蒙斯身高211公分)。」

退役球員帕金斯(Kendrick Perkins)推文質疑寇楚，「他剛才說班西蒙斯是全聯盟最被高估的球員？他真可恥，這是我整年聽過最令人不快的評語。他知道西蒙斯是年度最佳球員的競爭者嗎？太可笑了。」

寇楚仍推文維護自己的立場：「我了說班西蒙斯是全聯盟最過譽的球員，我就是這個意思。我沒說他很差，他只是沒像大家講得那麼好，他是頂尖的防守者，但我認為他是靠著外界追捧才入選聯盟前三隊和明星賽。」西蒙斯本季16分、7.8籃板、7.7助攻，投籃命中率高達58%。

(中時新聞網)