就算勇士總教練科爾再怎麼愛用小球戰術，勇士當前「長人荒」也太嚴重了！接在懷斯曼、帕斯卡之後，勇士中鋒盧尼21日也因觸發聯盟健康與安全協議停賽，苦無長人的勇士，只好改派史邁拉吉奇擔任先發中鋒，他卻只打8分04秒就吞5犯！

勇士最後以103比111不敵地主灰熊收場，只是當前勇士陷入傷兵與疫情雙重危機，不僅一堆長人遭到隔離，當家球星柯瑞也因先前跌倒撞傷尾椎骨，目前連兩戰宣告缺陣，甚至先發大前鋒卓雷蒙格林也在下半場扭傷左腳踝，幸好仍能撐完比賽。

只是曾跟林書豪當過聖克魯斯勇士隊友的史邁拉吉奇，確實還不能跟上NBA的攻守節奏，就算讓他先發上陣，卻只交出投5中1、拿下3分的接近毫無貢獻表現，還因太早陷入犯規危機，大部分比賽都坐在場邊觀戰，沒有犯滿畢業已算幸運。

所以就算同樣當過林書豪發展聯盟隊友的普爾，今天攻下全場最高26分，威金斯也拿20分，烏布雷12分，勇士還是難以扳倒地主灰熊，灰熊表現最佳的是先發中鋒瓦蘭丘納斯，他拿19分、15籃板，畢竟他在內線幾乎無人能擋，迪昂布魯克斯也替灰熊拿下19分。

(中時 )