8名大學生與其他賭客被依賭博罪送至警局。（陳鴻偉翻攝）

警方查抄西門町麻將協會，在裡面發現8名大學生。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方日前查抄漢口街1家麻將協會，在裡面查獲5男3女等8名大學生，分成兩桌在打牌，其中1桌是因學妹想學學看，由學長帶著3女前往「嚐鮮」，另桌大學生則是原本在租屋處打牌，因為通宵、太吵被室友趕出來，8人被抓時都很慌張，擔心警方會通知學校，也有父母氣急敗壞趕來，大罵兒子不讀書只愛玩，警訊後都被依賭博罪送辦。

警方日前接獲檢舉，指漢口街1家麻將協會生意興隆，業者甚至違法裝潢防空避難用的地下室，另外再隔出5桌，且還將客人分流，年長的在樓上打，年輕人帶到地下室。

警方在地下室發現5男3女，分成兩桌在打麻將，經清查後，發現8人來自兩所大學，新北市某私校是學長帶學妹來見世面、學打牌，北市北部某私校，則是室友抱怨他們打牌太吵，要求不准在再租屋處玩，一時找不到地方才想到來協會。

8人都已成年，原本都不承認賭博，只說是玩好玩，拜託不要通知父母及學校，但還是有父母因聯絡不上輾轉得知，氣得跑來警局罵人。

陳姓、林姓等大學生，都表示下午剛好沒課，所以相約來打麻將，因見抵賴不過，才坦承大家有小賭，贏錢的人請吃飯，警方偵訊後將8名學生連同其他賭客、廖姓負責人在內的兩名員工，一併依賭博罪移送法辦。

(中時 )