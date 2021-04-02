教育部1日晚間宣布，即日起開放華語文獎學金生及優華語獎學金生等境外非學位生入境，約計1400人。不過獲入境資格，陳情時間長達1年，中華戰略前瞻協會研究員兼副秘書長盧宸緯認為，本次防疫凸顯我國境外生政策思維隱藏歧視，境外學子來台，被排在外交與商務等人之後。

盧宸緯近日以〈既鼓勵又設限，虛無的華語生政策？〉一文投稿Yahoo論壇，文中提到，已獲我國入學資格的華語生，多次遞出請願書、持續陳情近1年才獲入境機會。「教育部一方面說要開發華語生新生源，另一方面卻又不讓既有的華語生源來臺；錯亂的華語生政策，讓人不解。」

盧宸緯認為，綜規此次防疫過程，凸顯我國境外生政策思維中所隱含的「歧視」，來台就學的境外生返台順序，是被排在外交公務、商務履約、其它經特別許可的境外人士（含移工）、參加國際會議及商展、度假打工、實習代訓、尋職等境外人士之後

她並提到，當政府開始開放境外生返台後，卻可發現是以「持居留證與否」、「疫情風險程度」、「來台學習領域」及「持有教育部獎學金與否」，依序將境外生群體逐步畫分，進行差異對待。

盧宸緯提到，本次不斷陳情的華語生群體，就在這些由政府訂定的判準中，「一次次的被從境外生群體中切割出來，再一次次於所屬的華語生群體中被切割畫分，被政府仔細檢查、審視是否具備允許來台的資格。這些歧視性的對待，是基於甚麼樣的考量？為何存在？」政府從未說明，令人不平。

盧宸緯更指出，根據境外生權益小組日前發布的新聞稿來看，這次華語生回台困境的過程反映諸多問題，像是華語生因此學習中斷、台灣的房租得持續支付還有華語教師受波及被解聘等情況，都顯示我國華語文教育產業，已出現危機。

盧宸緯認為，友善便利的生活環境的這項條件，是教育部在「全球華語文教育專案辦公室」官方網站中，列為「為什麼要來台灣學華語」的行銷論點之一。然而，無論是友善或是便利，這些元素在於華語生政策中，卻難以看見。「或許對政府來說，無法入境的華語生只是冷冰冰的數字，但對華語生來說，卻是不斷被延宕、耽擱，陷入高度不確定，不知該往何處的挫折人生。」

盧宸緯強調，這樣的挫折經驗，恐將造成「漣漪效應」，影響我國華語文教育及高等教育品牌，就算政府以「台美教育倡議」、「台灣優華語計畫」來救援，也無濟於事。

盧宸緯呼籲，政府應當摘掉歧視的有色眼鏡，讓世界看見我國保障境外生權益的具體作為。

(旺報 )