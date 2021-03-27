大聯盟今年的明星賽可能要換地方了，原本預定地點在美國喬治亞州的亞特蘭大，但是該州州長坎普(Brian Kemp)本周簽署了新的投票相關法案，引起有色人種的不滿。球員工會總裁克拉克(Tony Clark)對此保持警覺，表示會再與聯盟溝通，討論是否遷移明星賽地點。

美媒CBS報導，喬治亞的新法案主要是「限制郵寄投票」以及「加強對投票程序的控制力」。民主黨對此嚴正抗議，喬治亞去年超過130萬人透過郵寄投票，一般認為郵寄投票者多半是民主黨支持者，並且對總統大選造成重要影響。

新法案要求郵寄投票者附上照片證件(主要是駕照)，被有色人種團體斥為「投票壓制」。很多黑人因為缺乏證件，或是身上有逮捕令，導致他們長期無法投票。美國佛州在2018年允許將近170萬被定罪的刑事犯投票，只要他們有服刑就可以，這被認為是該州投票權的大躍進，重刑犯約有74%是黑人，通常是民主黨支持者。

喬治亞這個法案對有色人種不友好，可能讓大聯盟重演美國職籃NBA的明星賽遷移事件。2017年，北卡州通過「House Bill 2」法案，其中規定所有人都必須依照自己的生理性別使用公共場所的更衣室與廁所，激起跨性別者的憤怒。NBA發起抵制，最後真的把明星賽搬走。警察殺害黑人事件爆發後，NBA許多球員使用標語「VOTE」來維護黑人投票權，大聯盟現在也將要面臨一場政治對抗。

(中時新聞網)