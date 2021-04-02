富邦悍將洋投羅力以2票之差險勝味全龍「怪物新人」徐若熙，收下個人第8座MVP，能夠獲獎他直呼榮幸，還說若是以他個人來說，會投徐若熙1票，並誇讚他是最有宰制力的投手。

昨天聯盟公布3月投打MVP，投手由羅力摘下，該月他3場先發出賽就貢獻2勝，更成為聯盟史上最快達成1100奪三振的投手，總計21局投球送出14次三振，單月防禦率2.14、WHIP 0.71、被打擊率0.180，獲得13票肯定，拿下生涯第8座單月投手MVP。

這也是羅力繼2019年5月後再度獲獎，「很開心也很榮幸，這個獎項算是給自己休賽季這麼努力的肯定。」而他拿下8座單月MVP獎項也僅次統一獅隊「嘟嘟」潘威倫的9次。

這次羅力以13張選票驚險擊敗11票的徐若熙，羅力認為，是因為徐若熙在球隊用球數保護下，所以投球局數比較少，「但對我個人來說，我會投給他，因為他是最有宰制力的投手，如果他在球隊的用球數慢慢解禁的話，相信他很快就會得到1個月MVP。」

羅力也提到，知道徐若熙是因為生涯2度動刀，球團因此刻意保護，「我認為他前途無限，他是天花板非常高的選手，很期待他未來2、3年的表現。」

羅力今年開季表現回春，他表示自己從去年休季開始就很努力在練習，特別到西雅圖的棒球學校去研究自己的投球動作跟揮臂，盼能幫助自己找回球速，「這是我自己去年遺失的東西，但我很高興我現在找回來了。」

(中時 )