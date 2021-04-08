KY股（海外第一上市公司）頻爆雷，被證交所列為警示股的矽力、世芯卻驚驚漲，立委沈發惠8日在財委會中質疑到底證交所是在「警示」還是「背書」，投資人看得「霧煞煞」。金管會主委黃天牧指出，九大指標警示不見得是財務上不健全，有些是交易面的警示，但若會讓投資人有錯覺，未來會注意資訊揭露。

沈發惠表示，證交所公告有20家上市KY股列入警示，矽力、世芯二檔千金股也在列，但公布警示後，二檔KY股的價量反而擋不住驚驚漲。世芯從3月22日的891元漲到4月7日的920元、矽力從3月22日的2165元漲到4月7日的2,445元，而證交所還出面認證為「績優股」。

沈發惠認為，投資人雖然要自負投資風險，但列入警示的股票，主管機關還認定績優，是否有確實揭露資訊風險？既然九大指標「不能代表沒有未爆彈」，金管會應進一步對公司治理和經營情況預警，才能真正保護投資人。

證交所董事長許璋瑤則指出，列入警示的股票有些不是財務面問題，沒有對股價有任何偏見，像矽力價格漲到2,400元，是由投資人決定，該個股是半導體、營收好，不能因為有些公司出問題，就全面否決KY股。

許璋瑤認為，九大警示指標都有其意義在，如本益比已過高，不宜拿掉，還是應該掛在公開資訊觀測站內，讓投資人看得到。

立委吳秉叡則指出，KY-康友EPS也很高但結果爆出是作假帳。

許璋瑤指出，未來對KY股都會請會計師作實地查核、掌握營收、資金流動、相對財務狀況都要深入了解，證交所同仁對相關訊息也都有收集及監督。

吳秉叡也表示，現在大陸對美國要求要提供完整財報查核悍然不提供，也要求其國內公司不得提供，導致最近美國市場不讓人查核的中國上市公司股價急劇下跌，台灣是否比照美方，公司不給報表就全面接收、銀行存款也要可以查。

黃天牧表示，有時可以用臨時審計證進去查核。

許璋瑤表示，透過會計師可以查核，但我方的證交所人員不得進去查。像存貨、流動性資產都有在查，康友也有去查，但發現有些狀況沒有完全報出來，是獨立事件，金管會才會懲處，且這二個會計師無法查也已換新的會計師。

黃天牧表示，康友在2021年4月已提團體訴訟，希望求償金額可彌補投資人。

(工商 )