「大鬍子」哈登繼續創造屬於他的NBA歷史紀錄！聯盟2日公布3月份東、西區單月MVP，結果東區由哈登連莊，西區則是金塊中鋒約基奇，哈登成為自從1979-80年球季設立這個獎項以來，第一位剛到新球隊前兩個月包辦月MVP的球星，也是隊史首位。

季初靠著4隊交易來到籃網的哈登，目前幫籃網打了33場例行賽，平均每場拿下25.9分、11.1助攻與8.2籃板，是籃網目前能夠占據東區龍頭的主要功臣，他在3月份平均拿下27.9分、11.5助攻與9.8籃板，幫助籃網拿下誇張11勝1敗。

哈登能拿3月份MVP堪稱實至名歸，畢竟杜蘭特已經快兩個月沒打，厄文也經常因為私人理由宣告缺席，哈登除了繼續展現個人強大火力，更幫助喬哈里斯、傑夫格林、布魯斯布朗等隊友打出優異身手，也讓籃網增添不少本季爭冠本錢。

如今隨著籃網「六星連線」即將到齊，哈登會在這些明星隊友身邊繼續打出怎樣表現，也讓外界相當關注，畢竟籃網當前最需要的還是有效整合或磨合戰力，哈登或許仍會「犧牲」自己傑出的進攻能力，就是想讓籃網能夠拿下本季總冠軍。

(中時 )