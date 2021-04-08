溜馬今天在主場141比137擊退來犯的灰狼大軍，替補悍將麥康奈爾貢獻19分、15助攻，本季第二次以板凳身分繳出15分、15助攻以上的成績單，成為NBA近38年來第一人。

與林書豪相同，麥康奈爾都無法在選秀會上獲得球隊青睞，但2015年七六人給了他機會，2015-16賽季81場例行賽全勤，17次先發，2016-17賽季成為球隊先發主力，81場例行賽51場先發，可惜麥康奈爾沒能抓住機會，打出先發球員應有的實力與成績，因此2017-18賽季重回板凳，2019-2020賽季轉戰溜馬。

本季麥康奈爾依舊是從板凳出發，2月28日與尼克之戰，麥康奈爾17分、12助攻；3月4日客場挑戰騎士，麥康奈爾繳出16分、13助攻、10抄截的罕見大三元；3月20日在客場與熱火交手時，麥康奈爾16分、15助攻、6籃板。

麥康奈爾是溜馬替補習上最為倚重的戰力，不但能得分，還有寬廣的傳球視野，而且還能抓籃板與抄截，可說是一位全能型球員。

今日溜馬7人上雙，全隊將近6成的投籃命中率，加上28投14中的50%三分球命中率，打完半場領先灰狼21分，第四節剩下50.2秒被追至3分差距，但麥康奈爾挺身而出，以三分線外破網的雷霆之勢澆熄了灰狼逆轉氣焰，最終以4分之差剿滅來犯敵軍，溜馬也得以避免了2連敗。

根據美國媒體統計，麥康奈爾是NBA自1983年以來第一位能以替補球員身分在單季繳出多次15分、15助攻以上數據的球員，而這一戰也讓麥康奈爾嘗到「封神」滋味。

(中時 )