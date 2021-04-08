《推薦賽事: 4/9(五) 08:10，奧克蘭運動家@休士頓太空人》美聯西區傳統強權奧克蘭運動家，今年先發投手群集體崩盤，主場開幕系列賽遭到休士頓太空人橫掃，與洛杉磯道奇的系列賽前兩戰又都以輸球作收，開季已苦吞6連敗。本週末運動家將作客休士頓進行三連戰，首戰運動家預計派出C.艾爾文(Cole Irvin)先發主投，太空人則是由二年級生C.哈維爾(Cristian Javier)掛帥先發，C.艾爾文生涯以先發投手出賽的表現不盡理想，此戰恐怕難以帶領球隊擺脫連敗的頹勢。

本季運動家打線狀況低迷，內野重砲塞米恩(Marcus Semien)轉投藍鳥，前全壘打王戴維斯(Khris Davis)也被交易至遊騎兵，一口氣少了兩門重砲，而陣中明星三壘手查普曼(Matt Chapman)本季仍未找到進攻手感，打擊率僅有0.133、全壘打仍掛0。運動家目前場均得分2.4分與團隊攻擊指數0.534雙雙在美聯墊底，昔日的魔球軍團，今年開季法力盡失，戰績在美聯西區敬陪末座。

與運動家同屬美聯西區的太空人開季則是砲聲隆隆，上季陷入低潮的奧圖維(Jose Altuve)與布里格曼(Alex Bregman)，本季都展現火熱的攻擊手感，太空人本季團隊場均得分8.2分及9發全壘打皆高居美聯之冠。另一方面，太空人上季捕手攻擊能力薄弱，季外球團簽回有長打能力的捕手卡斯楚(Jason Castro)，卡斯楚過去曾效力太空人5個賽季，其中有4季全壘打產量都突破雙位數，他的回歸除了能提升打線火力，經驗老到的卡斯楚在引導投手方面也會有不小的助益。

先發投手方面，運動家先發投手C.艾爾文上周面對太空人先發4.1局，被打7支安打丟掉4分，壓制能力並不理想。生涯多半擔任後援的C.艾爾文續航力不足，本季第二度面對選球精準的太空人打線，應該無法撐過太多局數。而太空人先發投手C.哈維爾去年新秀年就繳出不錯的成績，先發10場拿下5勝2敗、自責分率3.48，WHIP更僅有0.994，以目前運動家低迷的狀態，要突破C.哈維爾難度不小。

截至4/7為止，運動家6場賽事中，先發投手群只投了28局，牛棚則投了26局之多，負擔相對沉重。運動家一直要到4月中才有休兵日，在先發輪值持續不穩，牛棚使用量又過高的情況下，此戰客場面對打擊火熱的太空人恐怕是凶多吉少。筆者估計太空人單隊大分要開出應不成問題，而運動家目前6戰幾乎都以大分差落敗，因此太空人讓分勝也是可以投資的選項。

(中時新聞網)