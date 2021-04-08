今天NBA場上最萬眾矚目焦點就是籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）復出，這也是他本季時隔23場重新回歸，相信籃網隊球迷都相當期待。而今天杜蘭特表現也十分亮眼，率隊以139-111大勝鵜鶘隊，他今天最終上場19分鐘，拿下17分7籃板5助攻，投籃命中率是完美的100％，其中外線2投2中、罰球5投5中！

杜蘭特今天復出大展身手(影片來源：Rookie Productions)

杜蘭特復出前说道：「對復出方法就是在每次重訓、投籃拚盡全力，過去一個月每天和隊友訓練，希望自己時刻準備好，能馬上適應球賽，我已缺陣很久了，重新上場讓我非常興奮」

賽前總教練納許（Steve Nash）也表示不會讓他上超過35分鐘，他說：「會特别注意出賽時間，不會讓他一下打到30分鐘，主要還是讓他重新融入到球隊和比賽中。」

而籃網今天公佈的先發陣容為厄文（Kyrie Irving）、哈里斯（Joe Harris）、杜蘭特（Kevin Durant）、格林(Jeff green)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)。到今天前本季杜蘭特出戰19場比賽，場均能得到29分7.3籃板5.3助攻，表現相當亮眼，不像是受過阿基里斯腱大傷的人。

(中時新聞網)