氣立(4555)3月營收為1.71億元，年成長17.58％；第1季營收4.47億元，年成長53.01％，單月及單季皆創歷史同期新高。

氣立表示，由於客戶擔心缺料，因此農曆年前積極拉貨，加上大陸地區疫情控制得宜，經濟復甦力道強勁，產品需求增加，帶動第1季營收表現，3月營收也寫下33個月以來的新高。

大陸國務院總理李克強日前在人大會議上宣布「逐步延遲法定退休年齡」，意味著對少子化所引發的缺工問題有所隱憂。當少子化問題越來越嚴重時，工廠必須面臨到的就是缺工問題，當越來越少人願意投入勞力生產工作，且企業需要強化生產效能時，就必須導入更多科技化的製程，在少子化、科技化帶動設備需求增加下，有助於氣立營運成長。

在新廠部分，大陸日趨嚴格的環保取締政策下，許多新建廠房已無法取得排汙許可，但氣立平湖廠憑藉著豐富的製造經驗與高規格的管理，是少數能夠取得大陸政府壓鑄及排汙許可的廠。透過壓鑄廠、陽極線、烤漆、CNC車間等上下游整合製程，可有效降低成本、縮短製造期程並藉此提升毛利。而一條龍的服務，也能為氣立吸引更多客源，以及強化客戶黏著度。目前該廠已開始接單生產，隨著該廠接單、出貨漸上軌道，也可望為氣立帶來一波新的營收動能。

(時報資訊)