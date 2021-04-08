受惠於5G及WiFi 6等需求強勁，磊晶廠—全新(2455)3月合併營收攀高至3.41億元，月增24.45%，創下單月歷史新高，全新董事長陳建良表示，全新已進入新成長期，今年業績可望較去年大幅成長，未來營運將年年成長。

各國開始施打新冠肺炎疫苗，經濟活動陸續恢復，連帶5G手機換機潮也開始啟動，由於5G手機比4G手機PA多20%面積，帶動全新出貨量明顯放大，加上WiFi 6應用日益廣泛，推升全新業績自去年下半年起飛，並可望旺至今年底。

在車用部分，ADAS先進駕駛輔助系統及自駕車滲透率攀升，帶動車用LiDAR應用逐步增加，全新自2018年開始投入車用LiDAR產品開發，目前已打入歐美Tier 1車廠，並開始小量出貨，搶食車用LiDAR龐大商機。

全新總經理黃朝興表示，全新利用砷化鎵磊晶核心技術，在車用LiDAR布局很深，無論是發射端或接收端，在感測應用已看到開花結果，由於汽車電子的產品生命周期很長，材料一旦導入客戶很難變更，黏著度很高，車用LiDAR等感測相關光電產品可望與微波產品成為全新未來營運兩大成長支柱。

為因應5G、WiFi及LiDAR相關感測市場成長，全新也啟動擴產，除將研發機台轉為量產機台，目前共有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，明年第1季到第2季初投入量產。

全新3月合併營收為3.41億元，月增24.45%，年增52.47%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為8.89億元，年增36.88%。

(時報資訊)