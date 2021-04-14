裕隆(2201)副總經理李建輝表示，公司積極發展綠能事業平台，若鴻海的MIH平台，未來有新產品推出，裕隆都會爭取代工的機會。公司第一季營運有所成長，未來仍要看疫情、車用零件以及航運的狀況。

裕隆與鴻海合作，與鴻海合資成立鴻華公司，未來若有產品推出，裕隆會爭取代工，細部規劃則將由鴻海(華)獨立對外發布。裕隆跟鴻海積極發展電動車，目前鴻海透過推展MIH平台，若未來有新產品推出，裕隆都會爭取代工的機會，但整個產品和未來的規畫仍由鴻海主導。

在業績展望方面，裕隆第一季有所成長，看未來仍有些變數，可能影響到市場與料件供應，第二季後仍要再觀察疫情、零件、航運等狀況。

針對汽車晶片缺料問題，以裕隆來說，晶片到五、六月尚不至於產生問題。缺櫃方面，亞洲線相對還好。

裕隆去年開始陸續推展包括開放平台、綠能事業，針對開放平台，持續在推進中。因應全球氣候變遷，產業使用再生能源大幅成長，隨之增加儲能設備的需求，以及電業自由化等趨勢，公司整合既有專業製造核心技術與資源，爭取儲能市場商機。

裕隆發展儲能產品代工外銷，2020年12月首批儲能產品外銷出貨美國，累計至2021年3月底已外銷35MW，預計2021到2023年將累計外銷1.0GW~1.3GW。正密集與歐盟合作夥伴及其它潛在客戶接觸洽談中，爭取新訂單。

裕隆強化綠能事業發展，將建構關鍵核心能力：2020年整合累積新能源車研發、組裝技術、共用化資源，以及佈建全新儲能產品生產線。同時鏈結策略合作夥伴，發展綠能事業平台，開放爭取儲能客戶。

另外，裕隆去年第四季對旗下華創與華擎持續提列資產減損，華創2021年希望做到損平。轉投資的納智捷在第一季已有獲利。

(時報資訊)