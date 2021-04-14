裕隆(2201)今日舉行法說會，公司預計今年台灣車市比去年減少約3.8%，看大陸車市則是可比去年成長3.9%。新店裕隆城商業區開發進度方面，預期於2021年第三季取得使用執照、2022年第四季商場開幕。

裕隆指出，2021年1~3月台灣汽車市場總銷量11.8萬台，年成長17.3%，國產車較進口車成長力度大，主因環保排放等新車法規實施，各品牌逐步導入新車效應及貨物稅汰舊換新5年期補助可能落日的提前購車潮。但因全球疫情、美中貿易戰、物流貨運及車用晶片缺貨等不確定性影響，汰舊換新政策力道削減，故保守預估2021年台灣汽車市場約42.7萬台，較2020年44.4萬台小幅下降約3.8%。

大陸車市方面，2021年1~3月中國大陸汽車市場總銷量為648.4萬台，年成長75.6%，其中乘用車銷量507.6萬台，年成長75.1%。主因相較於2020年同期基期較低，以及擴大內需，促進消費政策，加上Covid-19防控穩定，車市需求已復甦。雖車用晶片供應緊張，但受惠於中國大陸電動化、智慧化、網聯化、數位化加速汽車產業轉型升級政策，中汽協預估2021年中國大陸整體汽車市場銷量較2020年小幅成長約3.9%，約2,630萬台。

裕隆去年轉盈，全年稅前淨利較2019年同期上升約291億元，主因為2019年認列減損相關事項。加上減資效應，去年全年每股淨利為2.8元。

針對新店裕隆城商業區開發進度，目前已完成地面層鋼構工程，現正進行帷幕及電扶梯安裝、機電/景觀/裝修等工程，已於2020年9月完成建造執照變更，預期於2021年第三季取得使用執照、2022年第四季商場開幕。新店裕隆城商場建物樓層為B3~8F，建坪約為4.3萬坪，B1F～4F將出租誠品、6F～8F出租威秀影城，5F目前正在招租中。

(時報資訊)