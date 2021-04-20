美股4大指數收黑、日韓股市今日聯袂開低，台股多頭熄火，大盤開低31.7點、為17231.58點，台積電(2330)開盤跌破600關、一度探至595元、失守月線，電子股人氣渙散，早盤資金比重僅在4成6左右，再創新低，短線飆漲的傳產股如中鋼(2002)、長榮(2603)、燁輝(2023)等紛紛拉回，不過，都守住5日線，鋼鐵及航運股等爆量壓回整理，台股開低震盪跌幅收斂，一度黑翻紅，成交量放大。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，近期台股在傳產領軍，電子族群止跌回穩下，指數順利攻佔上萬七新高。但近期盤勢在外資並未歸隊的前提下，恐將呈現高檔震盪。今年以來外資對台股仍站在賣方，於台指期的淨空單仍高達2.4萬口，建議投資人宜選股不選市。

盤面上，台積電開盤跌破600大關、一度曾探至595元、失守月線，市值縮水逾2000億元，滑落至15.42兆元；SUMCO會長指出矽晶圓訂單超過產能，目前均無庫存，矽晶圓三雄聞言攜手飆漲，合晶(6182)鎖漲停板52.9元、環球晶(6488)、中美晶(5483)漲幅5~7.5%不等；中鋼今日開高後壓力湧出，壓至38元以下整理，今日開盤不到半小時，成交爆量接近昨天的一半；Touch Taiwsn2021明日登場，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)維持高檔。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股均線呈現多頭排列，後市樂觀，雖然近日電子股相對失色，不過在缺貨漲價題材推升之下，科技產業的基本面仍強勁，惟近期因「飛騰案」影響較為低迷，部分資金輪動到傳產原物料及金融類股，預期短線類股輪動仍將頻繁且快速，第二季指數在淡季不淡且類股輪動格局下，將維持溫和上漲，而長期景氣成長及企業獲利將是推動後市的主要動能。

(時報資訊)