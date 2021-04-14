三星發表最新Neo QLED量子電視，採用創新Mini LED背光技術，將QLED技術推升至全新境界。在產業一致看好、後援充足的態勢下，Omdia預估今年Mini LED電視全球出貨量上看1,030萬台；2025年將可達5,200萬台、挑戰滲透率19％，同時躋身高階電視最大主流。

三星2021全新Neo QLED量子電視，奠基於量子Mini LED技術，捨棄透鏡散光與封裝的形式，其大小僅有傳統LED的1／40，並且採用超薄微型塗層（Micro layers），結合三星自家的AI量子程式演算科技，可精細控制緊密排列的LED晶粒，呈現精細影像，避免光暈產生；全新Neo QLED技術更將亮度呈現提升至12-bit（4096階），使暗區更暗、亮區更亮，帶給觀眾更逼真沉浸式的HDR觀賞體驗。

Mini LED又名「次毫米發光二極體」，以「Mini」命名在於其顆粒切割大小，直徑細如髮絲，因此可呈現更加細緻的光暗層次，不僅解析度優、對比度高，在色域表現上亦更加精采，甚至可達近乎100％色域空間，呈現極度自然的真實色彩。Mini LED其種種優勢深受各大產業如筆電、電腦螢幕、平板、XDR以及車用顯示器等高度關注，甚至成為高階規格首選，顯見Mini LED後勢看漲，可望成為新一代高階技術主流。

根據英國市調機構Omdia全球統計資料顯示，2020年全球電視出貨量與同期相比表現持平，而QLED機種銷售量則年增60％；台灣市場同樣表現，2020年整體QLED量子電視銷售量較2019年成長1.15倍，QLED電視儼然成為時勢所趨。Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益指出，結合成熟的QLED量子點技術，以及新世代Mini LED背光科技，其色彩與亮度能同時滿足極致需求，可謂高階旗艦電視新方向。此外，就供應鏈角度而言，Mini LED的資源更為廣泛及完整，65及75吋以上大尺寸面板供貨不足的問題相較無虞。預估今年Mini LED全球出貨量上看1,030萬台；2025年將可達5,200萬台。

(時報資訊)