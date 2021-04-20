晨星發布了《2021年第二季亞洲股票市場展望報告》，列出分析師在10個主要行業中的首選股票，其中台灣有3檔科技股入選，分別是穩懋半導體(3105.TW)、台積電(2330.TW)、國巨公司(2327.TW)。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，晨星對疫苗供應和接種率持樂觀態度，以及經濟狀況改善和進一步的刺激計畫，然對亞洲市場平均估計公允價值與目前股市價格縮窄至相當水準。由於估值差距不大，個別選股變得更為重要，投資者應關注股票的基本面。

晨星基金進一步指出，亞洲股票整體估值合理，個別科技、周期性消費及醫療保健股票吸引，另在亞洲金融業和房地產業的估值比2021年第一季增加，目前只有個別股票仍具投資機會；醫療保健行業股票由於競爭擔憂和定價壓力，股價近期出現回落，估值為各行業中最為吸引力；至於周期性消費及科技行業方面，個別選股也是關鍵。

晨星分析師挑選出亞洲首選個股，除了台灣的3檔科技股─穩懋半導體(3105.TW)、台積電(2330.TW)、國巨公司(2327.TW)入選之外，另外也看好建設銀行(0939.HK)、金斯瑞生物科技(1548.HK)、澳博控股(00880.HK)、中國東方教育(0667.HK)等都是晨星分析師挑出第二季的首選股。

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(工商 )