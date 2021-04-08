聯發科(2454)即將公布3月、第一季營收表現，在市場普遍樂觀看好，單季營收有機會寫下歷史新高，首度衝關千億元，今聯發科在預期營收告捷下，開高震盪後盤中拉高，最高站上1030元，再創歷史新高，終場收漲2.2%、報在1020元，也為聯發科首度收盤站穩千元大關。

聯發科首季淡季不淡，營收將首度挑戰歷史新高千億元大關，以第一季財測在964~1041億元來看，3月營收只要有321億元，千億元大關就可以達陣，而以聯發科2月在農曆春節工作天數減少下，單月營收都有325億元的表現來看，達陣機會大。

聯發科第二季隨著大陸市場5G智慧機換機潮持續引爆，OPPO、vivo、小米等品牌大廠也持續推出新機，都將成為聯發科重要5G動能，聯發科在5G SoC領域持續透過拓展品項，讓手機廠可以針對自身需求，選擇最適當的5G SoC，包括旗艦、中高階以及中階，且因為5G產品比例的拉升，ASP較高，長線對於毛利率的提升也為正面助益。

聯發科目前5G旗艦產品為天璣1200/1100，最新也有外電指出，聯發科將在第二季端出「最」旗艦天璣2000，且就是瞄準華為。

除行動裝置平台產品外，聯發科在非手機產品的領域也是積極布局，昨日甫宣布，攜手三星聯合發表全球首款搭載聯發科WiFi 6E晶片的8K量子電視三星8K QLED Y21，瞄準高階電視商機，電視產品以往歸類為聯發科成熟型產品，毛利率低於平均，故聯發科透過技術的優勢，與三星強強聯手，把握自去年起因為疫情而蓬勃發展的電視市場。

(時報資訊)