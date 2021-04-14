台北股市今(14日)開高殺低震盪拉回，盤中從上漲近120點到下跌256點，上下劇烈震盪375點，終場收在16865.97點，上漲41.06點，成交量再度放大至4838億元新天量。

明(15日)將舉行法說會的台積電開盤上漲3元，開在608元，盤中一度下跌5元，守住600元整數大關，尾盤股價拉高，終場收在今日最高價612元，上漲7元；近期漲多的聯電早盤持續開高1元，開在55.4元，盤中拉回至50.5元，下跌3.9元；聯發科開高上漲4元，盤中一度下跌26元至935元，收盤拉高4元，收在965元。

台股開盤以16869.78點、上漲44.87點開出，盤中一度來到16935.39點，上漲120點，盤中兩波急殺，陸續貫破16800點、16700點，最後失守16600點整數關卡，指數下殺至16559.57點，下跌256點，不過，指數碰觸到今日最低點後隨即反彈，尾盤在台積電、聯發科救援下由黑翻紅。

因最大客戶飛騰遭美國列入實體清單的利空消息衝擊，世芯-KY股價出現第4根跌停，相關IC設計概念股金麗科、晶心科、M31今日股價持續下跌；14日暴出109萬張成交天量的群創今日股價持續下殺，最低殺到22元跌停價，也拖累友達重挫至23.3元，下跌2.3元，彩晶也無法置身事外，股價最低下跌1.65元至16.9元。

鋼鐵族群今日走勢相對強勁，中鋼開高走高，盤中來到33.2元的漲停價，股價創近9年新高，千興、新光鋼、燁興、燁輝、威致、東和鋼鐵都同步上揚走高。

(中時新聞網)