湖人在去年靠著詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)合體拿下NBA總冠軍，今年補進多位球員後更讓球迷期待，目前他們以32勝19敗暫居西區第5，與第4的金塊僅有1場勝差。而在失去詹姆斯和安東尼戴維斯兩大巨星後球隊近期表現也尚可，過去10場取得4勝6敗

Lakers injury updates: Anthony Davis could return after road trip, LeBron James by end of April, per reporthttps://t.co/1u10yPqUu8 pic.twitter.com/Ox7UOy8rRA — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) April 7, 2021

他們打敗魔術、國王和暴龍，但面對公鹿、快艇等強隊都以輸球告終。湖人目前正在經歷一波5連客場之旅，將繼續挑戰熱火、籃網、尼克和黄蜂。一直到4月16日，才會回主場迎戰塞爾提克，而這也是安東尼戴維斯預計最早復出的時間。目前他已缺席23場比賽，湖人還是會多方觀察，畢竟腳部傷勢絕對不能馬虎。

另外隊上老大詹姆斯從3月21日就因腳踝受傷高掛免戰牌，已年過35歲的他身體漸漸出現問題，球隊也給予他更多休息時間，在昨天對陣暴龍比賽中，詹姆斯首次脫掉保護靴亮相，接著他預計進行基本重訓讓身體慢慢回復，依所有流程推斷，最快可能得等到月底才能看他重新上場。

湖人昨天簽下剛被火箭裁掉的麥可勒摩（Ben McLemore），除了前陣子簽約的德拉蒙(Andre Drummond)之外再添一枚生力軍，報導指稱他預計與湖人簽約到本季結束，或許這幾位新援能趁此刻快點適應球隊節奏，等雙星回來才能有更好的配合。

(中時新聞網)