為了悼念去年4月因為新冠疫情過世的灰狼中鋒唐斯母親賈桂琳，灰狼特別在12日出戰公牛比賽當中，在觀眾席留了一個賈桂琳的位置，更發推表示，「今晚我們為了賈桂琳唐斯預留一個座位，她的光芒讓這個世界變得更明亮、更美好！」

賈桂琳是在去年4月感染新冠肺炎過世，隨後連同賈桂琳在內，共有7名唐斯身邊的親人因為新冠肺炎過世，讓唐斯相當悲痛，沒想到後來連唐斯自己都感染了新冠肺炎，幸好唐斯順利痊癒恢復健康，如今也回到NBA球場上面繼續拚戰。

唐斯今天當然更賣力，貢獻27分、12籃板及8助攻的接近大三元表現，帶領灰狼121比117力挫公牛，他在賽後也分享當年跟賈桂琳之間的小故事，「有一次我去超市，看到一件A-Rod低價球衣，價格約35美元，就跟我媽說我想要它。」

「當時她就要我去試穿，我知道我們家境不可能買得起正版球衣，但她看到我穿上就說，我就繼續穿著吧！」唐斯說，「我真的太想要那件球衣，還記得我們走到收銀台，感覺所有人都說我那件球衣很好看，到現在我還留著那件球衣，它代表著一切！」

(中時 )