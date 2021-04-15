NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）除了單場狂轟53分，以生涯得分達成1萬7784分里程碑、超越退役傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），成為勇士隊隊史得分王，隊友卓雷蒙格林（Draymond Green）在當地時間周二晚間請他吃晚餐，還開了一瓶要價至少5000美元（約台幣14萬3525元）的紅酒。

勇士隊今天作客雷霆隊，球隊早早就到奧克拉荷馬市備戰，卓雷蒙格林為了替長時間合作的好隊友柯瑞慶祝締造紀錄，在奧克拉荷馬市請柯瑞吃晚餐，讓這頓晚餐變得更特別的，是卓雷蒙格林還開了一瓶「紅酒之王」DRC（Domaine de la Romanée-Conti La Tâche）2015年年份的紅酒，並且由勇士隊老闆拉科布（Joe Lacob）買單這瓶昂貴的紅酒。

卓雷蒙格林透露：「喬（拉科布）人真好，那真的是瓶貴得要命的紅酒，但喬讓我們把筆錢算在球隊花費上，很感謝喬對我們這麼大方，可不是隨便哪個人就能開一瓶DRC紅酒，真的要好好感謝老闆，但我們可是為了一個超級棒的理由慶祝，我好像還看到退役前輩雷吉米勒（Reggie Miller）叫柯瑞『勇士先生』，那真是最棒的形容了。」

除了慶祝達成紀錄，卓雷蒙格林也想透過這頓晚餐讓柯瑞知道他對自己的意義，以及和勇士隊度過的日子的重要性，能夠超越張伯倫的紀錄更是不可思議，也記得在球隊發生的點點滴滴，從初次見到柯瑞，到現在他已經擁有許多成就，這些美好的時刻，很值得用這瓶紅酒分享回憶。

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(中時 )