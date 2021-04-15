3月份在與湖人隊比賽腦震盪而休兵的騎士隊中鋒傑瑞特艾倫（Jarrett Allen）今天歸隊，貢獻了15分、8籃板，搭配隊友普林斯（Taurean Prince）投進個人本季新高25分，騎士隊103比90送黃蜂隊3連敗。

傑瑞特艾倫在上個月27日受傷，之後缺陣了8場比賽，今天歸隊後他說：「我以為自己打起來會有點遲鈍，但當我投進第一球、灌籃成功後，身體就自動找回過往比賽感覺了。」

在騎士隊開賽前三波進攻，傑瑞特艾倫就透過兩記灌籃宣告強勢回歸，整場比賽他四度灌籃，出賽30分鐘、9次出手命中5球，幫助球隊走出2連敗陰霾。

傑瑞特艾倫補充：「我們還有18場比賽，絕對還要堅持下去。」隊友加蘭（Darius Garland）則說：「我們展現出潛力，已經準備好更上層樓，各位一定會看到我們打出更精彩的內容，全隊也會試著為季後賽席次努力。」

騎士隊目前在東區以20勝34負排在第13，距離東區第8黃蜂隊還有7場勝差。

黃蜂隊此役投籃命中率40.5%、罰球命中率僅50％，全隊只12次站上罰球線，教頭波雷戈（James Borrego）表示：「現在我們進攻端表現受限，希望比賽可以盡量得分達100分，這會是挑戰，但大家責無旁貸，這是我們的團隊。」

(中時 )