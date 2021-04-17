Four

Point

Joe



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籃網「五星戰隊」就剩下「大鬍子」哈登還沒宣告歸隊了！在杜蘭特、厄文、狄安卓喬丹與布雷克葛瑞芬全都上場的絕對優勢下，籃網17日單場飆進21顆三分球，最後以130比115轟垮來犯的黃蜂，目前38勝18敗，仍居東區第2的位置。

儘管籃網打完首節，處於29比35落後，杜蘭特和厄文卻在次節爆發，帶領籃網逐漸追上，甚至打完前3節，反以94比89領先，來到末節一開始，更靠喬哈里斯「四分打」，以及布雷克葛瑞芬內外都有貢獻，打出誇張的15比4攻勢拉開。

場上比分轉眼變成109比93的籃網大幅領先態勢，不過籃網總教練納許仍很小心翼翼，續把厄文與杜蘭特換回場上，雙方差距也一度擴大到19分，直到打完最後兩分鐘，納許才把主力全都換下休息，畢竟這場比賽勝負已經提前沒懸念。

喬哈里斯單場投進6顆三分球，攻下全隊最高26分，杜蘭特不僅交出投12中8的超高命中率拿下25分，更傳出11助攻，沙梅特也投進6顆三分球、貢獻20分，厄文12分，布雷克葛瑞芬與傑夫格林各有10分；黃蜂以布瑞吉斯33分最高。

(中時 )