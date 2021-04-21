美國媒體近日針對NBA所有球隊進行一項統計，那就是哪支球隊的垃圾時間最長，結果顯示，目前全聯盟戰績最佳的爵士隊，讓對手進入垃圾時間最長，墊底的灰狼隊最短，至於騎士隊則是在大幅落後情況下的垃圾時間最長的球隊。

評估一支球隊的實力除了是否擁有超級巨星外，還要看它的戰績，而最讓對手崩潰的莫過於所謂的「垃圾時間」，也就是一場比賽大幅度落後20分以上，而距離比賽結束還有一段時間，此時領先球隊出清板凳球員，而落後球隊則是無心戀戰，讓整個比賽變得很難看。

本季至今爵士場均垃圾時間長達11分58秒，高居30隊之首，緊追在後的是公鹿（10分36秒）以及快艇（9分24秒）。而場均垃圾時間最短的是灰狼，竟然不到1分鐘（59秒）。雷霆（1分41秒）、魔術（1分49秒）與國王（1分50秒）。

此外，所有球隊在大幅度落後的情況下產生的垃圾時間，騎士場均10分10秒，可見得經常看到他們被對手痛宰的血腥場面，太陽則是最少，僅有1分56秒。

湖人本季場均垃圾時間6分39秒，落後情況下的垃圾時間3分43秒；籃網場均垃圾時間7分29秒，落後情況下的垃圾時間2分36秒。

(中時 )