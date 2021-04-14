約翰希南（左）飾演「唐老大」馮迪索的弟弟雅各。（UIP提供）

好萊塢賽車電影《玩命關頭》系列，受新冠肺炎疫情影響，第九篇章《玩命關頭9》終於要在5月上映，自去年預告首映演唱會後，時隔1年，終於14日深夜發出最新預告，再次回鍋的台裔導演林詣彬（Justin Lin）與「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）也在近日預告發布記者會上證實要飛上外太空。

《玩命關頭》已陪伴影迷走過20年，對於該系列將畫下句點，觀眾紛紛直呼不捨，馮迪索笑回「你們並不孤單，我女兒聽到《玩命10》將會是最後一集時，她也大哭」，也比喻成每2年就會期待一次的「假期」，目前共8集，在全球創下超過50億美元票房，馮迪索也感嘆在拍第1集時，真的沒想過會是現在風靡全球的盛況，直呼：「20年前怎麼可能辦這樣的國際記者會，誰能想像得到？」

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馮迪索接著表示：「當初第1集推出時，你不知道是一個怎樣的角色 ，觀眾進電影院也不會曉得將會進入一個什麼樣的世界，但越來越多人跟著這系列一起成長，就像朋友般的陪伴，每當我們開始下一個篇章，總在想該以怎樣的方式退休，以及如何讓觀眾更能產生共鳴，這20年對我來說真的就是『夢想成真』，我很開心、也很榮幸能夠成為一份子」。身為狂粉的約翰希南（John Cena）飾演唐老大弟弟雅各，對於能夠加入這個大家庭，開心表示「我很認真看待」。

對於粉絲最關心的「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）復活，導演說韓哥對他來說意義非凡，「當回到《玩命》系列時，我也得把他帶回來」，並笑稱「好像應該修正我之前某些『不合理』的決定」。至於上太空，導演表示，對他來說並不是一個的待辦事項，而是他很純粹地認為，自己有這個使命去推動來回饋影迷。馮迪索也稱，很常和林詣彬腦力激盪，當初聽到這個想法時，就覺得實在太瘋狂了，「讓電影和表演的規模更上一層樓，一直都是我們在做這個系列時，不斷在追求的目標」。

(中時 )