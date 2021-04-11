可否想像一下「小皇帝」詹姆斯46歲還在NBA舞台上面拚戰身影？千萬別懷疑，這有可能會是真實發生的事情！因為湖人女老闆珍妮巴斯日前受訪時放話，只要詹皇還想待在NBA打球，就算打到46歲，湖人都願意無條件把他繼續留在湖人。

「只要詹姆斯還想繼續打球，他在我們這裡都受歡迎，」珍妮巴斯表示，「他先前說過不會想在46歲時還在打球，所以從36歲到46歲還有10年，我猜他會在這10年期間某個時間退役，但只要他還想打球，他都會繼續待在這裡。」

珍妮巴斯也說出這麼力挺詹姆斯的原因，「詹姆斯的發言很有目的性，他從不說廢話，他的籃球知識不可思議，他的賽後訪問很有趣，因為他是那樣分析與洞察比賽，我很開心他是一名湖人球員，也很期待他在結束籃球生涯後要做的事。」

但真正打動珍妮巴斯的，還是去年在隔離賽區的一段往事，「在上季季後賽某個時間點，詹姆斯提及我父親的名字，對此我很驚訝，因為他們幾乎不瞭解對方，或許只在全明星賽見過一次面，但他在季後賽想著我父親，代表他是一名真正的湖人球員。」

「當詹姆斯在奪冠後擁抱著我，他告訴我已經完成當初設定的目標，那就是贏下總冠軍，」珍妮巴斯說，「他知道那對湖人代表什麼，他並非只想待在洛杉磯進軍娛樂圈，而是來奪冠的，當他談到湖人與對我重要的那些事，像是我父親，那觸動我的心弦！」

(中時 )