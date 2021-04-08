受惠新台幣貶值，新光金2021年首季獲利報喜！新光金（2888）8日公布2021年3月稅後盈餘35.03億元、年增率達513％，累計前3月稅後盈餘96.32億元、較去年同期的66.87億元成長44％，每股稅後盈餘（EPS）0.74元、每股淨值更拉高到17.36元。

新光金發言人李超儒表示，新壽3月獲利衝高，稅後盈餘達22.69億元、年增344％，主因是3月新台幣非獨強、美元走穩，外匯避險成本降低之下，帶動獲利亮眼表現；新壽也伺機增提外匯價格變動準備金5億多，目前外匯價格變動準備金餘額已逾40億元。

旗下子公司新光銀行方面，3月稅後盈餘高達6.23億元，年增28.7％，為銀行少見單月獲利達6億元以上，主要是金融市場表現好，有一次性處份利益入帳，累計前3月賺15.18億元、年增13.8％。

另外，旗下子公司元富證券，3月稅後盈餘也達3.88億元，主因台股市場交易量大，帶動手續費大幅增加，而台股表現好也帶動自營、承銷的表現；前3月累計獲利賺9億多元。

(工商 )