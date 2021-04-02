P.LEAGUE+於2日公佈03月最有價值球員，新竹街口攻城獅的塔壁（Hasheem Thabeet）以平均19.6分、16.6籃板，外加聯盟3月單月最高的3.1阻攻，帶領新竹街口攻城獅3月拿下5勝2敗戰績，更成攻城獅如今還能保有晉級季後賽機會的關鍵功臣，出色的表現也讓塔壁獲選3月最有價值球員。

攻城獅3月總共出賽7場，塔壁場場先發、平均上場時間43分04秒排全隊第1，除了單月平均得分、籃板都有雙位數表現之外，塔壁的二分球命中率也有56.4%，加上單月最高的3.1阻攻，讓身高221公分的他幫助新竹街口攻城獅在禁區的攻防更具威脅，也因此塔壁在20張選票中拿下6張的5分、以總分56分擊敗隊友大勝（Branden Dawson）拿下3月單月最有價值球員。

不管是在籃球場上拚戰，或是場下待人處事，塔壁一直相信：「Be kind… be thankful.」，這位高大的禁區悍將永遠心存感激，也希望自己能盡全力，幫助新竹街口攻城獅努力搶下季後賽門票。

不過目前攻城獅晉級季後賽難度很高，除了4日客場出戰台新夢想家之戰，必須面臨大勝禁賽1場頹勢還要非贏不可，桃園領航猿剩下3場比賽也要全敗才行，也讓3日領航猿作客遭遇夢想家的比賽更形關鍵，夢想家將有杰倫、楊敬敏、王柏智3人遭到禁賽，領航員或有機會可以贏球，一舉搶下季後賽門票。

(中時 )