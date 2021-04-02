論近況，本場比賽不管是溜馬或黃蜂都不算理想，黃蜂近期三戰吞下兩敗；溜馬則是二連敗中，在分析後，我們會更看好溜馬一些，主要的考量因素如下--夏洛特黃蜂 @ 印第安那溜馬 08:00 運彩賽事編號：420

《考量關鍵--休息天數與三分攻防》：本賽季已經有許多球隊球員在受訪時提到"疲憊感"的問題，基本上每支球隊都會遇到不管體力或精神面出現疲乏的挑戰。本場比賽黃蜂除很直觀的...要經過移動打連續的客場比賽的這個挑戰外，這支在進攻端依賴"大量跑動打轉換"、"大量外線投射"的隊伍，近期的勝負就跟此有關---

近期黃蜂少了球三的穿針引線下，對於外線的命中率需球是更高的，此前，面對金塊主場的稀薄空氣黃蜂外線就受影響，而上一次連續出賽面對到湖人輸球，外線命中率不足4成這個門檻就是最大關鍵，近期黃蜂近期黃蜂三場輸球，外線命中率都不足4成；近期三勝，則都在四成以上，溜馬近五場比賽維持他們外線的防守特色，雖對手命中率高達雖對手命中率高達41.2%，但，但場均出手量只有量只有30.6%，溜馬因為兩名高個主力薩波尼斯與特納都有一定防出去的速度，往往能降低對手的出手企圖，黃蜂往裡面傳可以，但內線球員像是畢洋博等人的終結能力差，是溜馬本場優勢之一。

這邊另外提供一些關於休息天數的一些進階數據給大家--1. 溜馬本季四度面對到無休息連續出賽的球隊，4勝0敗，讓分盤也是4勝0敗，溜馬本季讓分過盤能力差，唯獨"這種時候特別給力"。2. 黃蜂本賽季四天內打第三戰，且第三戰是連續出賽時，勝率僅3成75

《攻守轉換》：黃蜂進攻上另一武器我們說過來自於大量的轉換，溜馬在這點上其實也有不錯的防守力度，本季面對對手的攻守轉換進攻，他們的防守表現贏過全聯盟62.1%的隊伍(PR值)，其中溜馬每次防守對方攻守轉換時只會有9.4%機率出現對方出手下的犯規，球隊很懂得拿捏成為他們的一大隱行防具，溜馬擁有拉法、麥康諾等快手，本場比賽傳導多後場運行快的黃蜂，很可能在遇到溜馬上出現比平常多的失誤量。

《盤口考量》：溜馬近14次主場面對到前場吞敗狀態隊伍，最終有12場比賽讓對手客場取勝開心而歸，而論本季黃蜂表現與戰績以及主場優勢不這麼大，可以發現在盤口方面是比較跳脫來看的，計算ELO等級分的常態開盤，是接近PK盤，不過目前除溜馬很直接的跳脫3分以下的PK盤概念開出-3.5分盤外，更有多數博彩公司給予升盤的調整，溜馬溜馬本場比賽有機會運用他們內線的靈活度、後場的干擾能力去打出一場好球，看好溜馬的取勝過盤。

【本場推薦】：【溜馬全場的讓分過盤，-3.5】(實際賠率及玩法以台灣運彩官網為主)

(中時新聞網)