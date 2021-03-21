靠著華裔球員沃克攻下生涯新高34分，杰倫也拿29分、14籃板，台新夢想家21在台灣體大體育館，最後以107比100力退桃園領航猿，除了中止4連敗，夢想家也拿台中主場首勝(也是唯一一場勝利)，更奉送富邦勇士確保例行賽第1，且季後賽首輪輪空！

先前就有展示過三分外線火力的夢想家華裔球員沃克，今在第2節火力全開，單節投8中6，含三分球投7中5，個人單節包辦17分，搭配上半場也有17分的杰倫，攜手帶領夢想家扭轉局面，打完上半場，夢想家反以59比49領先領航猿。

但領航猿第3節吹起反攻號角，在林耀宗、陳冠全、傑克等人領軍下，領航猿一度以69比66超前，只是夢想機末節重新領先，打到最後關頭，更以100比92領先，可是領航猿靠著傑克、施晉堯各進一顆三分球，縮小雙方差距到2分。

沒想到讀秒階段，領航猿進攻完全當機，讓夢想家先靠李德威兩罰中1，接著楊敬敏最後32秒切入放進兩分，沃克接著穩穩罰進4球，確定夢想家打出7比2的尾盤，領航猿再也無法追趕，畢竟少了戴維斯、里德兩大外援差太多了。

由於富邦勇士目前戰績15勝5敗，領航猿今天苦吞4連敗之後，戰績來到9勝10敗，已經沒有可能追上富邦，更別提目前還以9勝11敗、排名第3的夢想家，接下來就等新竹街口攻城獅何時宣告無緣季後賽，季後賽首輪也敲定是夢想家對領航猿。

(中時 )