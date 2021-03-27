臺北富邦勇士27日於「台灣大哥大 能所不能」主題周首賽對戰桃園領航猿，這是勇士篤定拿下P. LEAGUE+元年例行賽冠軍後的第一場戰役，現場吸引大批球迷擠爆。

台灣大哥大總經理林之晨特別出席活動，擔任開球嘉賓，並與全球矚目的魔術師Will Tsai一起展現精彩的「Open Possible」魔術表演，贏得全場如雷掌聲，一下就將現場氣氛炒到最高潮。

終場勇士隊勢不可擋，以109比93拿下勝利，全場沸騰、氣氛High到最高點。

林之晨十分重視這場活動，當日上午就到場彩排，確保演出順利，帶給現場觀眾耳目一新的感覺。

球賽開始前，魔術師Will Tsai先演出一連串出神入化的戲法，讓現場六千多位觀眾看得目不轉睛，在表演的最高潮，則由林之晨隨機走到一對球迷座位旁，要給這位球迷意外的驚喜，只見他將兩張印有「台灣大哥大 5G」的優惠券從口袋裡掏出並交給Will，只見Will在全場觀眾目光之下，將優惠券折來折去，還拿剪刀剪開，緊接著再次展開時，神奇的事情發生了，優惠券竟在瞬間變成勇士VIP席位門票，直接讓2位幸運球迷現場升級，得以近距離在Courtside觀賞球賽，引發全場驚呼。

臺北富邦勇士隊篤定晉級總冠軍賽，吸引大批球迷到場慶祝，從中午過後就有絡繹不絕的球迷抵達。這次首度結合「Open Possible 能所不能」精神，將勇士球星特色轉化為超能力的插畫風拍照背板，也讓球迷們爭相合影留念，更有球迷直呼：「若未來推出Q版公仔，肯定大賣！」。

除此之外，也有不少球迷拿著12邊形創意橘框，在背板前拍出獨特的「出框」照，象徵自己與台灣大哥大、臺北富邦勇士一起突破框架、發揮能所不能。

由台灣大特別推出的「勇士出任務」活動也大受歡迎，滿滿的人龍擠在攤位前挑戰「myVideo超能記憶力」、「myfone購物超能邏輯力」、「mySports超能運動力」以及「MyMusic超能專注力」四項關卡，球迷們更現場戴上成功闖關所獲得的「能所不能魔術頭巾」，準備拿出熱情大力支持喜愛的球星。

不僅比賽精彩刺激，中場遊戲也是一大亮點，主持人邀請6位球迷到場中央參與「超能不投暈」比賽，球迷於三分線原地轉5圈後進行投籃，優先入球者即可獲勝。在激烈的投球戰況中，短短一分鐘的時間就有優勝者脫穎而出，前兩名挑戰成功的優勝者也在全場掌聲中，接下由林之晨親自頒發的加碼大獎「智慧音箱Google Nest Audio」，而其餘參賽者也分別獲得MyMusic一年、半年免費聽的獎項。

比賽最後，臺北富邦勇士氣勢如虹，發揮主場優勢，以109球的成績拿下勝利，為這場精彩賽事畫下完美句點。28日臺北富邦勇士對戰福爾摩沙台新夢想家，現場也將由知名饒舌抒情歌首高爾宣OSN接棒，擔任開球與中場嘉賓，延續勇士主場沸騰的氣勢。

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