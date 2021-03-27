PLG場上還是出現最錯誤示範了！新竹街口攻城獅27日跟台新夢想家打到上半場還剩3分41秒，夢想家洋將杰倫刻意用膝蓋撞擊攻城獅後衛田浩，接著更跟攻城獅洋將大勝揮拳互毆，夢想家總教練朱利亞斯也衝進場內，場上頓時相當混亂，最後杰倫與大勝同遭驅逐出場。

整個衝突的導火線，仍在上半場還剩3分41秒，田浩製造杰倫的進攻犯規，沒想到杰倫故意用膝蓋去撞倒地的田浩，引發攻城獅後衛林明毅馬上來推開杰倫，一旁的大勝更直接相互揮拳，雙方頓時打成一團，朱利亞斯更是無視規定率先衝入場內。

更誇張的是，當雙方衝突爆發之際，現場觀眾席竟然丟下好幾個水瓶，讓現場更加混亂與危險，最後裁判宣判杰倫、大勝都被驅逐出場，朱利亞斯被吹1次技術犯規，才讓比賽順利進行下去，只是就算再怎麼不滿尺度，杰倫仍然作出最差勁與暴力的示範，太沒品了！

等到這場比賽結束過後，PLG聯盟官方勢必趕緊做出真正裁決，因為杰倫與大勝都在場上揮拳了，這對球迷來說，算是相當糟糕的錯誤示範，朱利亞斯更是忘記不能衝進場內的規定，只吹一次技術犯規根本太輕，其他涉入衝突的球員也該要有所警告或處罰。

(中時 )