經過一連串激烈征戰，臺北富邦勇士發揮「能所不能」的精神，篤定拿下P. LEAGUE+元年例行賽龍頭寶座。為了與所有球迷同樂，台灣大哥大與富邦勇士合作，將在3月27、28日舉辦「台灣大哥大 能所不能」主題周，將整座和平籃球館變成充滿魔幻超能力的場域，除了有勇士球星化身超級英雄塗鴉，展現超越想像的奇幻能力，更有轟動國際的魔術師Will Tsai助陣，與台灣大總經理林之晨搭檔，進行一場「Open Possible 能所不能」的魔術表演。

此外，這次的主題周將精心打造P. LEAGUE+賽季的首次中場演唱，請來廣受年輕人喜愛的饒舌歌手高爾宣OSN熱力開唱，陪球迷一起為勇士隊加油喝采，並親身體驗台灣大哥大的5G創新應用服務。

第一次參與大型魔術表演的台灣大總經理林之晨表示，本次「台灣大哥大 能所不能」主題周，以超熱血的魔幻方式詮釋「Open Possible 能所不能」的品牌精神，透過精采豐富的活動與國際級的魔術表演，再加上年輕人最喜歡的歌手演唱，見證勇士隊一路轉戰不同聯盟所激發的更高團隊作戰潛能，正十足展現了台灣大哥大「能所不能」的品牌精神。

為期兩天的「台灣大哥大 能所不能」主題周活動，3月27日首場賽事邀請曾在《美國達人秀》舞台上造成轟動的魔術師Will Tsai蔡威澤擔任表演嘉賓，與台灣大總經理林之晨一同帶來令人驚豔的魔術表演，為精彩刺激的球賽揭開序幕。

而3月28日的精采程度也不遑多讓，除了由融合舞蹈與科技藝術的旋舞炎劇團開場，台灣大哥大更特別邀請深受年輕族群喜愛，不斷突破創新的抒情饒舌歌手高爾宣OSN擔任開球、中場表演嘉賓，將帶來膾炙人口的兩首成名曲目，帶動臺北富邦勇士的主場氣勢。

為了呼應「台灣大哥大 能所不能」的超魔幻主題，台灣大哥大準備多樣專屬好禮與體驗攤位，凡於3月27、28兩日進場觀賽的球迷皆可獲得台灣大 GeForce NOW 雲端遊戲平台「Premium 白金方案」一個月免費優惠碼，提供球迷在5G時代大肆暢玩喜愛的遊戲。

此外，台灣大更融合旗下影音娛樂與購物服務，推出「勇士出任 務」活動，讓所有球迷們一起「能所不能」挑戰四項任務，包括「myVideo超能記憶力」須完成四組myVideo出品的電影與戲劇海報配對，可獲得7天豪華月租紙本序號。

「myfone購物超能邏輯力」，提供挑戰者移動兩根火柴棒將數學不等式成立，可獲得myfone購物電子禮券與折價券。「mySports超能運動力」拿起大錘子猛力敲擊兩次，總分達到標準即可獲得限量捲線器，「MyMusic超能專注力」在音樂結束前搶答出聆聽曲目，可獲得30天免費體驗！只要完成上述任務，還可獲限量的「能所不能魔術頭巾」。 無法到場的粉絲也可以參與攤位遊戲，台灣大哥大官方粉絲團直接將四個任務關卡搬上線，粉絲只要在活動貼文下方留言「我要闖關」即能參加，有機會抽到「能所不能魔術頭巾」、myVideo、MyMusic免費體驗及myfone購物折價券等好禮。

臺北富邦勇士將在3月27、28日分別迎戰桃園領航猿和福爾摩沙台新夢想家，號召所有勇士鐵粉進場，與球隊一同全力邁向冠軍的光榮之路，球迷凡在活動主背板前拿著橘色12邊框拍出創意照片，並掃描QR code打卡，即可獲得隱藏版好禮抽獎機會。

27日主場神預測中獎者還有機會獲得NIKE籃球戰靴，28日則是贈送GeForce NOW雲端遊戲平台「Premium 白金方案」前6個月免費。主題周還有豐富的美食攤位，包含BEE計畫古巴三明治、SOMA特調飲品、樂菲甜甜圈等。

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