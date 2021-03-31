英特爾（Intel）今日宣布第11代Intel Core桌上型電腦處理器在台上市。針對英特爾從事晶圓代工以及委外代工一事，英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧表示，英特爾一直都跟晶圓代工廠有合作，並且重申英特爾IDM 2.0策略。

英特爾執行長Pat Gelsinger（基辛格）日前說明英特爾IDM 2.0策略。英特爾IDM 2.0代表了三大面向的組合，首先，英特爾的全球自家工廠為競爭優勢，實現產品優化、提高經濟效益和供貨彈性；第二，英特爾希望和第三方晶圓代工廠擴大既有的合作關係；在2023年的產品藍圖上，Gelsinger表示Intel將利用與台積電的合作關係，為PC和資料中心客戶提供更多的領先CPU產品；第三，建立世界一流的晶圓代工業務-英特爾晶圓代工服務。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧今日表示，英特爾將推動IDM 2.0策略，並且也會持續和第三方晶圓代工廠擴大既有的合作關係。

英特爾第11代Intel Core S系列桌上型電腦處理器（代號Rocket Lake-S）今（31）日正式在台上市，英特爾台灣分公司舉行媒體記者會，介紹Intel Core i9-11900K為首的系列產品特色、500系列晶片組再次提升規格，包含Acer、ASUS、ASRock、BIOSTAR、Dell Technologies、GIGABYTE、HP、Lenovo、MSI、Supermicro 10家生態系合作夥伴以最新產品參與盛會。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧表示，優秀的產品來自健全的生態系，英特爾台灣分公司與10家合作夥伴共同展現業界創新成果，持續引領PC市場的創新動能！

全新第11代Intel Core桌上型電腦處理器系列強調效能表現，最高擁有8核心16執行緒，採用Cypress Cove微架構，相較前一世代提升19% IPC效能，全新IntelAdaptive Boost Technology（ABT）提升多核心/多執行緒表現，迎合電競玩家與PC愛好者的深切需求。

此外，新增Intel Deep Learning Boost功能（VNNI指令集），大幅度加速AI人工智慧推論應用，Gaussian & Neural Accelerator（GNA）使用超低功耗處理AI語音與音訊應用，PCIe亦升級至Gen4規格，大幅度提昇NVMe SSD循序與隨機讀寫效能，讓玩家的創意得以發揮。

(時報資訊)