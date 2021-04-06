NB電池模組廠-西勝(3625)佈局電動兩輪車及儲能市場多年，今年可望見到成果，公司拿下全球前三大UPS廠施耐德儲能系統整合方案將於第2季末開始出貨，與品睿綠能科技合作的電動摩托車電池模組也將於第3季開始出貨，隨著非IT新產品正式出貨，且NB市場需求暢旺，西勝今年營運可望重返獲利。

過去幾年因NB產業成長趨緩，電池模組廠均將重心轉向電動兩輪車、BBU及儲能等非IT產業，西勝也從3年前開始轉型，將電動兩輪車及儲能列為重點發展業務，在電動兩輪車部分以2.5億元投資品睿綠能科技，並提供電池模組，希望能攜手品睿綠能科技搶攻電動兩輪車市場，預計第3季開始出貨。

在儲能部分，公司經過多年努力，順利打入全球前三大UPS廠-施耐德，成為其儲能系統整合方案提供者，預計第2季末開始出貨，未來產品將擴大至家用儲能系統。

隨著儲能及電動兩輪車開始出貨，西勝預估，今年非IT產品佔比可望達10%。

居家工作及線上教學引爆NB需求，西勝今年第1季營運淡季不淡，3月合併營收2.03億元月增32.15%，較去年同月成長1.66%，累計前3月合併營收5.59億元，較去年同期增加約32%。

西勝表示，目前產業淡季不淡，筆電市場需求持續成長，今年整年應可維持供不應求狀況，全年營運可望重返獲利。

(時報資訊)