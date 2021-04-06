外貿協會6日舉辦「迎接後疫情時代的醫療產業論壇」，探討疫情當下台灣產業與後疫情時代的發展，主題涵蓋「防疫期間醫療器材物資整備」、「精準治療發展趨勢」及「疫苗的臨床試驗」等三大議題，現場亦宣布7月1日至3日的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」展將同步規劃線上線下虛實整合服務。

貿協秘書長林芳苗表示，台灣2020醫材總出口金額達33.7億美元，較2019年成長2%，其中口罩及防護衣等個人防護配備出口大幅成長，且據統計，去年口罩出口金額達1.14億美元，相較2019年成長5倍；防護衣過往則仰賴進口，但2020年反轉成為出口重點項目，出口金額達6,024萬美元，成長逾724倍。

醫材公會理事長王綉子則提到，台灣醫療器材業者在疫情期間作為關鍵角色提供多項防疫產品，目前面臨歐盟新法修正，台灣廠商須提前準備以因應疫情後科技醫療市場，將臺灣生醫產業推向另一個高峰。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，未來食藥署將成立智慧醫材專案辦公室，輔導產品成功上市，提升台灣產值，並規劃完善的智慧醫材管理法規，增加審查及稽核能量。吳秀梅亦分享，台灣可利用此契機增加自身的防疫物資產能，去年食藥署共核發307張防疫用醫材許可證；同時呼籲，拿到緊急使用授權(EUA)許可證的業者須再申請正式核可證，產品才能於疫情後持續銷售。

資誠會計事務所生醫產業合夥會計師游淑芬分析，在人工智慧與大數據等新興資料應用進展下，精準醫療將走向個人化醫療，同時精準醫療藥品未來銷售策略朝向發展廣譜精準抗癌藥、聚焦利基市場、治療難治疾病三方向進行。

另根據資誠調查報告，體外診斷市場規模去年達到830億美元，因疫情檢測研發製造下而有跳躍性成長，2020年全球吸引超過1億美元創投募資投入，台灣新冠肺炎檢測廠商百花齊放，多家廠商已獲得國際核准與授權，檢測科技蓬勃發展將帶動臺灣新的市場契機。

(工商 )