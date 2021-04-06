拜登正式端出2.25兆美元基礎建設計畫，其中一大主軸為新型基礎建設，包括網通、半導體等就獲點名可望受惠，只是分析師也點出，就目前美國兩黨的政治生態來看，今年底之前欲過關的機率並不高，但長線仍為正向題材。

拜登政府正式提出8年共2.25兆美元基礎建設計畫，大致可以畫分為「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」等三大主軸，其中新型基礎建設中，將因更新寬頻網路與基地台設備而帶動網通、半導體、半導體設備、工業自動化的需求，包括5G基地台概念股中磊(5388)、啟碁(6285)、智易(3596)、正文(4906)以及合勤控(3704)等網通股，另外，還有生產網通晶片的台積電(2330)、瑞昱(2379)、立積(4968)等半導體廠受惠。

以中磊來說，就看好2021年全球5G建置帶動CPE產品逐漸增量，而WiFi 6與光纖、DOCSIS 3.1等固網升級動能也持續強勁，而中磊轉型直供後除了在北美市場持續取得電信商訂單以外，自中美貿易戰之後，亦受惠於地緣政治在歐洲與東南亞等區域取得來自大陸競爭對手的市場份額，目前規畫的產能已足以支撐未來營收翻倍成長。

分析師表示，本次拜登2兆美元以上的基礎建設方案必須經由國會通過，而就目前美國兩黨的政治生態來看，今年底之前欲過關的機率並不高，另外，為籌措擴大財政資金，拜登政府也計畫調高美國企業所得稅率，最高邊際稅率將從目前的21%提高至28%，根據估計，若美國企業所得稅率由21%提升至28%，將使S&P500成分股的企業獲利減損11%，其中科技股更因此減損14%。若美國科技業獲利減損將可能降低資本支出，並因此影響台廠相關供應鏈。惟拜登的企業增稅政策也必須經過國會的核准，同樣就目前美國兩黨的政治生態來看，今年底之前欲過關的機率並不高。

(時報資訊)