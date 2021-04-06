台積電(2330)正式聲明，為了因應市場需求，台積公司預計在接下來三年投入1000億美元增加產能，市場預期未來3年台積公司資本支出將維持高檔，可望持續帶旺相關設備、材料需求，今早台積供應鏈包括京鼎(3413)、帆宣(6196)、家登(3680)、弘塑(3131)、辛耘(3583)等股價均上漲。

台積公司指正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年5G和高效能運算(HPC)的產業大趨勢將驅動對於其半導體技術的強勁需求。此外，COVID-19的大流行也加速了各個面向的數位化。為了因應市場需求，台積公司預計在接下來三年投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。

台積電於上季法說會時，即看好今年智慧手機等所有平台可望同步成長，全年美元營收將成長約15%，續創歷史新高。針對今年資本支出上看280億美元新高，主要看好營運進入高成長期，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電預定4月15日召開法說會，針對未來三年投入美金1000億元增加產能，以及是否調升今年資本支出成為市場關注之焦點。

台積電規畫未來3年將投資1000億美元，以提升產能，全面衝刺先進製程技術與研發。法人看好，此意味著未來幾年台積資本支出將維持高檔水位，可望支撐相關設備、材料需求不墜，包括京鼎、帆宣、家登、弘塑、辛耘等均可受惠。

台積電今年資本支出估計落在250億~280億美元，若從千億美元投資規模來看，法人認為台積公司不排除於15日法說會將上修資本支出，並可預期未來幾年資本支出都會維持在高檔水位，可望持續帶動相關供應鏈包括設備、材料、耗材等業者營運持續成長。

(時報資訊)