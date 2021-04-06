在投資人期待下，台積電今(6日)開盤以615元、大漲13元開出，在除息後第13個交易日完成填息，市值回到15.94兆元。

台積電3月17日除息，每股配發現金股利2.5元，可惜不僅未如外界期望的秒填息，反而一直貼息，期間還出現英特爾蓋廠搶單的利空衝擊，股價一度跌到570元，市值也掉到15兆元以下

台積電這次填息共花了13個交易日，自台積電改採季配息以來，7次除息都順利完成填息，其中有3次在除息當天就完成填息，不過，這次並不是最長填息時間，最長填息時間是15個交易日。

台積電今日開盤615元，也讓台積電市值回到15.94兆元。今日台積電的大漲也帶動台北股市開高走高，加權股價指數來到16804.45點，再度創下新高紀錄。

台積電15日將召開法說會，在台積電表示未來3年將投資1000億美元擴產後，市場關切未來營運展望、重複下單疑慮，以及股利政策等。另外，台積電本周也將公布3月營收。

(中時新聞網)