日本生吐司在台灣大受歡迎，去年4月插旗台中五期商圈大墩路上的「一覺」日本高級生吐司專門店，擄獲許多喜愛日本生吐司的粉絲，目前單月平均可熱銷1萬條生吐司！一覺吐司今年4月歡慶滿1週年，業者宣佈，自4/1起推出全新口味「經典伯爵生吐司」搶市。

一覺吐司歷經了8個多月的專研、耗資龐大的資源，更尋遍了國內外40多種茶種，在4/1週年慶當天推出全新口味「經典伯爵生吐司」，提供消費者更多口味的選擇。

一覺吐司創辦人李宗明表示，特選斯里蘭卡伯爵茶葉，以一覺原有的經典奶香味，再疊上淡淡的伯爵茶香，每到出爐時刻，從廚房到門市都瀰漫著伯爵茶香，每一口都可以感受到迷人茶香的尾韻在嘴裡蔓延開來。簡單的食材卻能讓味蕾體會到最高境界，正是一覺的初衷！

李宗明表示，一覺吐司是全台唯一直接由日本職人傳授與合作的日本生吐司，在製程與口味上都秉持著職人的懸命，源自真誠與嚴格自我要求的心，製作出滿滿的誠意與濃郁的幸福感。

一覺吐司也默默付出愛心，不僅常捐贈吐司到食物銀行，大甲媽祖遶境期間，捐贈吐司與上百箱的礦泉水給辛苦的遶境人員，李宗明愛心不落人後，更期許消費者未來能夠繼續支持生吐司，細心品嚐每個夥伴們每天用心製作出來的成品！

(工商 )