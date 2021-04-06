小編今天（6日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是台股具基本面優勢、高殖利率及美擴大基礎建設三大利多，投資專家看好本(4)月指數有望上攻萬七大關。

【1】台股利多加持 專家看好清明後有望創新高

台股上周（1日）指數攀升至16,602點歷史新高，護國神山台積電重返600元大關收602元，填息走勢呼之欲出。投資專家看好清明節後首個營業日（6日）行情即有望創新高，且台股兼具基本面優勢、高殖利率及美擴大基礎建設三大利多，本月指數有望上攻萬七大關，半導體、漲價概念、金融類股可望成領頭羊。

【2】面板漲不停 第2季獲利可望挑戰新高

第二季缺料問題擴大、再加上材料成本上揚，4月大尺寸面板價格持續大漲。電視品牌在利潤考量之下，把產品線轉往大尺寸電視，推升50吋以上的電視面板需求大增，單月漲幅高達8～10美元。整體來看，第二季面板價格持續走揚，單季價格仍有高達10～20％的漲幅，面板廠單季獲利可望挑戰新高。

【3】精英變天？林郭文艷董座恐不保

大同集團變天以來，前大同董事長暨總經理林郭文艷手上最後一家還由她擔任董事長的上市關係企業精英電腦（2331），傳出近期就將出現高層人事異動。據了解，大同「公司派」預定將撤換目前仍由林郭擔任的精英董事長，另專業經理人總經理楊龍光，亦傳已提出退休申請。最快在今年6月股東會前，精英就恐將變天。

【4】大立光：4月拉貨動能恐下滑

缺料危機連大立光也擋不住！好不容易因工作天數恢復正常，大立光3月合併營收重新站穩4字頭，來到40.11億元，惟憂心客戶料源不穩，大立光也認了4月拉貨動能恐不若3月。另首季營收不如預期，也為8日即將登場的法說會投下震撼彈。

【5】Q1交車量超預期 特斯拉大漲 股價上看1300美元

電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日公布今年首季交車量超乎市場預期，促使投資機構維德布什證券公司（Wedbush Securities）4日上調該公司目標價格，從950美元上修至1,000美元，長期牛市行情甚至上看1,300美元。

(中時新聞網)