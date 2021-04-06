【怪物奇兵 全新世代】中文官方預告

《怪物奇兵 全新世代》中文預告登場，將於7月在台上映。湖人球星詹姆斯(Lebron James)和「樂一通」的明星兔寶寶合演，詹姆斯扮演的角色就是他自己，但是大銀幕上的詹姆斯和平常電視轉播裡的模樣有點不同。老隊友理查傑佛生(Richard Jefferson)馬上看出來了，「電腦特效讓他的髮線看起來超殺的！」

詹姆斯的髮線後退大約是從他邁阿密熱火時期開始被拿出來說笑(2010年之後)，詹姆斯從菜鳥球季就會戴著運動頭帶上場，隨著髮線愈來愈高，他的頭帶也愈戴愈高，終於在2015年的某一天他突然不再使用頭帶了。在詹姆斯轉隊熱火的「決定」事件之後，TNT球評巴克利(Charles Barkley)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)還嘲弄詹姆斯的頭髮，笑到眼淚都流出來(即使巴克利、歐尼爾、傑佛生都是光頭)。

《怪物奇兵》電影裡，麥可喬丹(Michael Jordan)曾被一個外星人對手稱呼是光頭而有點不爽。類似的橋段在續集《怪物奇兵 全新世代》應該不會出現，因為電腦特效幫詹姆斯把頭髮都長回來了。劇情大綱是詹姆斯的小兒子被一個失控的人工智慧困在數位空間，詹姆斯必須帶領兔寶寶和他瘋狂的夥伴們，打敗一支擁有NBA球星的超級強隊才能安全返家。

勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)非常期待這部電影，除了他是第一集的粉絲，他自己的隊友也參與演出。「我一定會去看，我和大家一樣都很期待。」目前已知的有勇士隊卓雷蒙格林(Draymond Green)、克雷湯普生(Klay Thompson)，湖人隊安東尼戴維斯(Anthony Davis)，籃網隊厄文(Kyrie Irving)、拓荒者隊利拉德(Damian Lillard)、太陽隊保羅(Chris Paul)，以及女籃球星桃樂西(Diana Taurasi)。

(中時新聞網)