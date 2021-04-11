想要在金氏世界紀錄上留下姓名聞名國際，可能需要具備別人都沒有的才能、技藝外，也可能是完成一般人無法做到的「不可能的任務」。像是這名來自美國的婦女，她因十分喜愛自己指甲，所以30年來不曾剪過，成為指甲最長的記錄保持人，近日她終於剪去指甲，以全新的面貌示人，讓所有人感到驚艷不已。

根據外國媒體《CNN》報導，來自美國德州的63歲婦女艾亞娜威廉姆斯（Ayanna Williams），因十分喜愛美甲，自30幾歲開始便留著指甲不願剪短，2017年以總長度576.4cm打破金氏世界紀錄，成為最長指甲的記錄保持人。

艾亞娜威廉姆斯過去接受採訪時曾提到，指甲對她來說就像是珍貴的寶物，如果不小心斷了，就會像失去手腳一樣相當痛苦，所以她為了維持指甲能夠持續生長，每天必須使用清潔刷及抗菌皂，來避免指甲遭受感染，若想做完完整的美甲，需耗費20小時，擦掉兩罐指甲油才能完成。

艾亞娜威廉姆斯也因為已習慣了「長指甲」，因此除了洗衣服之外，還是能做許多家事，或是請家人幫忙，雖然她也曾有想要剪掉指甲的念頭，但最後還是沒辦法下手。

直到上周，艾亞娜威廉姆斯終於決定剪掉留了30年的指甲，在動手修剪前，工作人員也再次測量了長度，沒想到總長度竟有7.3公尺，比教室中黑板的長度還要長，之後也將放在佛州奧蘭多市（Orlando）的博物館中展示，供人欣賞。不過，剪掉指甲後，艾亞娜威廉姆還無法習慣沒有指甲的生活，因此洗碗、鋪床單等日常活動，還暫時無法執行。網友看到影片後紛紛留言「其實她是不想做家事吧？哈」、「很好奇她以前到底怎麼生活」、「指甲能留這麼長，也是蠻厲害的」、「指甲只要長出一點點我都會受不了，到底怎麼留的」引發話題。