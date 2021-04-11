自然界中，許多動物除了巨大的體型或是兇猛的外表散發著霸氣外，也有不少是靠著蓬鬆的毛髮來增加視覺「份量」。紐西蘭動物醫院近日便接獲通報，為一隻遭到細菌感染的貓頭鷹清理羽毛，沒想到這隻貓頭鷹一碰到水後「霸氣盡失」，可愛模樣萌暈一票網友。

紐西蘭梅西大學的附設動物醫院（Wildbase Hospital），近日在官方臉書上PO出一則貼文，文中指出，不久前接獲通報，送來了一隻只有80g的摩雷波克貓頭鷹（Morepork Owl），以外觀上觀察，疑似是皮膚感染造成牠的外表凹凸不平無法正常生活，也無法外出捕捉獵物，變得相當虛弱。

經過獸醫師仔細檢查後發現，這隻貓頭鷹的毛髮上確實附著著一層細菌，若是沒有處理，細菌便會不斷得侵蝕牠身體直到寄主死亡，因此獸醫師決定為貓頭鷹進行「藥浴治療」去除滿身的細菌。

沒想到，小貓頭鷹一碰到水後「立即消風」，就像是被人脫光了衣服一樣，讓牠忍不住露出一臉的不悅，狠盯著獸醫師，看起來可憐又搞笑。動物醫院主管寶琳尼曼（Pauline Nijman）看到這一幕後表示，貓頭鷹天生就不喜歡讓羽毛淋濕，即使下雨也一樣，因此小貓頭鷹會有這種有趣的反應他完全可以料想到。

小貓頭鷹經過藥浴水療後，成功去除了一身的細菌，獸醫師用吹風機為牠吹乾羽毛，沒多久便恢復到先前蓬鬆的模樣，只要經過一段時間休養，很快就能回到大自然中。網友看到後紛紛留言「快被牠的表情給笑死」、「裸體真的很可愛」、「牠的表情一臉寫著”誰准你脫我衣服”XD」，吸引超過上千人留言轉發造成話題。