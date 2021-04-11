原本謠傳湖人「一眉哥」安東尼戴維斯有望在球隊打完客場5連戰之旅後傷癒復出，如今又變卦了！因為《ESPN》權威記者沃洛納斯基11日在湖人與籃網賽前爆料，一眉哥將在16日回到洛杉磯接受複檢，至少要到複檢後7到10天才可回歸。

如此一來，根據沃神的估計，安東尼戴維斯至少還要兩周以上時間，才有可能真正宣告傷癒歸隊，時間可能更久，他自從2月15日打完跟金塊之戰後，就因腳跟傷勢休兵至今，本季只打23場例行賽，平均可拿22.5分、8.4籃板及3.0助攻。

自從安東尼戴維斯宣告受傷無法上場，湖人戰績就從西區龍頭，一路下滑到西區第5，畢竟「小皇帝」詹姆斯也遭老鷹前鋒索羅門希爾沒品撲倒，造成腳踝高位扭傷宣告缺陣，湖人只能依賴剩餘戰力勉強支持，就算德拉蒙加盟也沒太大影響。

更重要的是，湖人傷兵潮還沒停歇，庫茲馬最近也因小腿緊繃缺陣，麥修斯也有傷在身，湖人可用之兵越來越少，當然會希望安東尼戴維斯與詹姆斯趕緊歸隊，卻又不想太過冒險，只能繼續陷入兩難窘境，眼見湖人的西區排名越跌越後面。

(中時 )