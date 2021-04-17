Zion fouls out and the Wizards win in OT, 117-115 😬 pic.twitter.com/a4HnXPQUq6 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 17, 2021

這下子鵜鶘明星前鋒「爆鞋哥」錫安威廉森真的氣炸了！錫安威廉森16日在延長賽最後1秒被吹打手犯規，除了讓他宣告犯滿畢業，也只能乖乖坐在板凳席上，氣嘟嘟看著韋斯布魯克罰進兩分，幫助巫師驚險以117比115延長氣走鵜鶘。

其實錫安威廉森也不用這麼生氣，畢竟鵜鶘錯失不少次贏球機會，像是正規賽還剩31.7秒，威廉森的致勝上籃遭到對方火鍋伺候，才讓比賽進入延長加賽，甚至他在延長賽最後15.5秒，還被對方把球抄走，造就韋斯布魯克罰球絕殺機會。

韋斯布魯克拿下全場最高36分，另有15籃板、9助攻，只差1助攻就可拿到擅長的大三元，畢爾也有30分、6助攻與4籃板，就連剛從公牛換來的加福德，也有替補貢獻18分、7籃板及4火鍋，反而是八村壘陷入低迷只拿6分、3籃板。

鵜鶘難得迎來先發主力到齊，英格拉姆拿下34分、7籃板、5助攻與4抄截，錫安威廉森也有21分，馬歇爾16分、11籃板與6助攻，不過傷癒歸隊的「球哥」朗佐鮑爾全場投10中2，含三分球投7中0，僅得4分，看來還需一些時間找回狀態。

(中時 )